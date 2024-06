Hooldekodu plaani nihutamine laseb Leie lastel veel aasta vanas lasteaias käia

See kokkulepe avas tee, et lasteaed saab endises Leie koolimajas jätkata veel vähemalt aasta. Siis läheb olukord aga keeruliseks, sest ka parima tahtmise korral ei või vallajuhid lubada, et uus Leie külamaja, mis võtaks oma katuse alla lasteaiarühma, oleks 2025. aasta sügiseks valmis.