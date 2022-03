Viljandi Võrkpalliklubi asub põhiturniiril teist kohta jahtima

Laupäeval alistas Viljandi Võrkpalliklubi 3:0 Võru Võrkpalliklubi. Pühapäeval võitis sama skooriga Põltsamaa Võrkpalliklubi. Väärib märkimist, et meeskonna võidujada on nüüdseks 14-mänguline, ta on püsinud võitmatuna juba novembrikuu lõpust.