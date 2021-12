Usun, et oleme Pauliga piisavalt erinevad muusikud, et luua veidi teistlaadi pilguga tervik. Saime loomingulises mõttes kokku kuidagi loomulikult, ilma jõulurännu mõtteta. Alustasime uute laulude kirjutamist ja siis mõtlesime, et anname esimesed kontserdid just pühade ajal. Et häid eestikeelseid talvelaule, mida teatakse, aga millegipärast ei esitata, on omajagu, leidsime selles oma ülesande. Minu suurelt lemmikult Henno Käolt on mitu teksti, aga samuti esitame Tõnu Trubetskyt. Loomulikult ei puudu minu autorilaulud, mida oodatakse.