Ruumid, mis pisut enam kui aasta tagasi olid viljandlastele tuttavad pangana, on saanud täiesti uue ja värske näo. Kabinettide asemel laiub seal avar ja valgusküllane maadlussaal, mille põrandale on rullitud kaks täismõõtmetes maadlusmatti. Seal harjutab Viljandi maadlusjärelkasv. Et see pole aga pelgalt maadlussaal, vaid maadluskeskus, leidub seal kaugema kandi tulijatele viis tuba 19 voodikohaga, puhkeruum, saun ja riietusruumid.