FILMIARVUSTUS ⟩ Valge lehena kõrbetolmus laperdamas

Pole mingi saladus, et need kõige eepilisemad ulmetaiesed on aeglased ja monotoonsed kui riigitelevisiooni hommikuprogramm. Mingi kuramuse kolme silma ja helendava sabaga tüüp sahiseb tundide viisi linnasuuruses kosmoselaevas ühest galaktikast teise ja lõputiitriteks on käes teadmine, et no ei jõudnud veel selle seeriaga pärale. Ei, ma saan aru, galaktikate vahel ongi suuremad vahemaad kui linnaliini bussipeatustel, aga no kuulge!