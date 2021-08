Mida saatus Uue tänava puudele ette näeb, on praegu raske öelda, sest linnavalitsus kohtu käsuta plaane katki ei jäta. Meeleavaldajad kavatsevad aga koos käia iga päev, kuni kohus on otsuse langetanud. Reede pärastlõunal saabuski kohtu otsus, et raieluba on ajutiselt peatatud 12. septembrini.