"Minu põhimure oli see, et esimese tuhandega end päris ära ei küpsetaks. Vahetult enne tuhandet oli tunda, et läheb raskemaks: hõikasin poistele, et tegelt on hästi ja hoiame!" rääkis neljapaadi eessõudja Kaspar Taimsoo Viljandi sõudeklubist vahetult pärast sõitu Postimehele antud intervjuus. "Noh, et ei hakkaks pabistama. Oli näha, et kaks paati lähevad natuke eest ära. Tol hetkel tundus, et kui hakata kiirendusi tegema, siis teha seda sõidu teises pooles."