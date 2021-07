Covid-19 ⟩ Ööpäevaga lisandus maakonda kolm nakatunut, kõik Viljandi valda

Maakonna kõik ööpäeva jooksul tuvastatud kolm nakatumist avastati Viljandi valla elanike seas. Viimase seitsme päeva jooksul on Mulgi ja Põhja-Sakala vallas mõlemas avastatud üks nakatunu ja Viljandi vallas kolm. Viljandi linnas on viimase nädala jooksul positiivse koroonaviiruse proovi andnud kaks inimest.

"Õnneks on Viljandimaa nakatunute määr väike ning vaktsineerimissoov suur," sõnas Viljandi abilinnapea Jane Koitlepp. "Kindlasti panen kõigile südamele, et haiguse tunnustega tuleb olla kodus. Eriti suurkogunemistele ja avalikesse kohtadesse minnes tuleks enne oma tervisliku seisundi üle hoolikalt mõelda."

Koitlepp lisas, et õnneks on võimalik folgi ajal soovijatel ennast Vabaduse platsil vaktsineerida. "Kasutagem siis seda juhust ja hoidkem üksteist!"

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 64,5. Viljandimaal on see näitaja 23,8 ja seega on ta maakondade arvestuses üsna lõpus: näitaja on väiksem ainult Lääne-Viru-, Saare- ja Hiiumaal. Kõige suurem on viimase kahe nädala haigestumus Pärnumaal: 106,7.