Kallis lisas, et kui jääkristallid on asetunud ühtlaselt horisontaalsete kuusnurksete plaatidena või vahel kuusnurksete tillukeste pliiatsitena, tekivadki sellised väga ilusad sambad. "Muidugi võib neid rohkem kohata siis, kui on pakaselised ilmad, aga eks kõrgel on praegugi üsna külm. See oli tõesti väga ilus vaatepilt! Kogu taevas oli ilus roosa ning see oleneb kõik sellest, milline päike on. Kui punane, siis on ka sambad punased."