JÄÄVIHM ⟩ Viljandimaal on kraavi sõitnud juba mitu autot

Politsei pressiteenindus andis teada, et Viljandimaal ja selle ümbruses sajab praegu jäävihma, mis on teed kohati äärmiselt libedaks teinud. "Viimase tunni vältel on seetõttu kraavi sõitnud juba neli autot ning hädaabikõnesid tuleb järjest juurde," sõnas politsei kommunikatsioonijuht Kerly Virk. Politsei hoiatab, et teedel on libeduse oht, ning palub sõidukijuhtidel olla ettevaatlik, valides teeoludele vastava sõidukiiruse.

Ka transpordiamet teatas, et jäävihm on muutnud teeolud väga keeruliseks. Keeruliseks võivad need jääda kogu järgnevaks ööpäevaks.

"Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel,“ ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. "Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö. Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimaluse korral lükata sõitmine edasi."

Kui sõitu hilisemaks jätta pole võimalik, tuleb sõidukijuhil praegustes ilma- ja teeoludes arvestada pidurdusteekonna kolme- kuni neljakordistumisega võrreldes suviste tingimustega. Transpordiamet palub juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.