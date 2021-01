Vahetult enne koolivaheaega teatas viljandlastele lähim, Valgamaal asuv Kuutsemäe suusakeskus, et on inimhordide piiramiseks sunnitud piletihindu tõstma ja kriitilise stsenaariumi korral koguni piletimüügi ajutiselt katkestama.

Kui varem maksis kolmetunnine mäepilet seal 19 eurot, siis nüüd, nõndanimetatud koroona-ajastul, on see kerkinud 45 euroni. Päevapiletite müük ajutiselt lõpetati. Nii et ehkki liug on lühike ning pileti- ja tõstukisabad Narvani, saab rahakotiraudu laksutada rohkemgi kui mõnes suures "päris" suusakuurordis. Üle lahe, Lapimaal Levi suusakeskuses näiteks maksab päevapilet praegu 47 eurot. Ja kui Kuutsemäel on seitse nõlva, millest veel eelmisel nädalal oli avatud üksnes kolm, siis Levil on nõlvu 43. Mõttekoht.