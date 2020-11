Praegu on asjad veidi teistmoodi. Maski kandmise vastased rõhuvad isikuvabadusele ja riigi kurjadele tagamõtetele. Nemad on hundid, kõik teised on lambad, orjad või orjastatud lambad. Aga nad näivad unustavat, et meie elu saadab sünnist surmani reeglite, korralduste, tavade ning ohtrate allkirjadega paberite (ja digiallkirjadega dokumentide) jada.