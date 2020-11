Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere sõnas, et nõukoda soovib saada haigla tegevusele ja ettevõtmistele kogukonna tagasisidet. Samuti on Tampere sõnul nõukoja eesmärk informeerida kogukonda sellest, mis haiglas toimub. «Nõukoda on usaldusisiku rollis,» selgitas Tampere. Tema kinnitusel saab haiglale ka praegu tagasidet anda, kuid nõukoja ülesanne on välja töötada selleks parim lahendus.