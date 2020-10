Ministeerium otsib kodanikku

Pressiesindaja teatel on iga ühiskonna vundament kodanikud, kes suhtuvad iseendasse, oma peresse ja rahvasse austuse ja armastusega; kes tajuvad, et õigused ja vabadused on aluseks vastutusele. Aasta kodaniku aunimetus antakse Eesti alalisele elanikule, kes on aasta jooksul üleriigiliselt paistnud silma panusega ühiskonna arengusse. Kandidaadiks esitatud isiku saavutused peavad olema aidanud kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisele, ühiskonnaelu edendamisele ning vabaduse kaitsele.