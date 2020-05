Abja-Paluojal alustati staadioni renoveerimist

Mulgi vallavanema Imre Jugomäe saadetud teates seisab, et 24. aprillil leidis aset koosolek, kus määrati staadioni renoveeriva ettevõttega, osaühinguga TAVT kindlaks tööde ajakava. Kopp löödi maasse sel esmaspäeval, 4. mail ning valmimistähtajaks on seatud 15. juuli.

Vallavanema sõnul on ehitusprojekt koostatud reaalset vajadust arvesse võttes. Peale gümnaasiumi enda õpilaste on staadion mõeldud kõigile tervislikest eluviisidest lugupidavatele inimestele. "Staadion hakkab teenindama kõiki, kes spordist lugu peavad, ja inimesed on seda pikalt oodanud."

Lisaks annab staadioni uuendamine arenguvõimaluse Abja spordi- ja tervisekeskuse korraldatavatele spordilaagritele.

Abja gümnaasiumi staadion on Jugomäe sõnul olnud aastaid rahuldavas seisukorras: seda on korrapäraselt niidetud ja hooldatud. Nüüd aga sellest enam ei piisanud. "Aeg on edasi läinud ja tänapäevastest harjutustingimustest on asi jäänud üha kaugemale," nentis Jugomäe. Näiteks staadioni kummimattidega kaetud sprindisirge on muutunud ebatasaseks, see ei ole püsivalt tähistatud ning äärekivid on ohtlikult välja vajunud. Samuti on lagunenud kuulitõuke- ja heitesektor ning kinni kasvanud kaugushüppekastid. Nii pole Jugomäe sõnul võimalik tagaga ohutut ja eesmärgipõhist treenimist. "Praegune olukord ei luba korraldada staadionil võistlusi ega ühildada neid teiste toimuvate etappidega," lisas ta.

Abja gümnaasiumi staadion saab peagi täiesti uue ilme. FOTO: Keijo Koort

Samuti tõi Jugomäe välja staadioni tähtsuse Abja-Paluoja õpilasele. Nimelt on sealses gümnaasiumis spordisuund, kus keskendutakse õpilase üldkehalisele ettevalmistusele ja füsioloogia põhitõdedele. "See on loodud kooli eripära arvestades ning pakub väga häid ja mitmekülgseid sportimisvõimalusi uues spordikompleksis. Ajakohase staadioni võimalused ainult toetavad eeltoodud tegevusi."

Staadioni renoveerimise kogumaksumus on 347 565 eurot. Sellest 53 000 eurot on saadud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Ülejäänud suurem osa on riigieelarveline toetus Abja gümnaasiumi ja selle spordirajatiste investeeringuteks. Tööde tulemusena saab rajatise sportimist puudutav osa täielikult renoveeritud. Staadionimaja kohta ütles vallavanem, et see renoveeritakse hiljem, teise etapina.