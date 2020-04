Viimase ööpäevaga lisandus 34 positiivset COVID-19 analüüsi. Viljandimaal pole nakatunuid juurde tulnud

16. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 137 inimest, kellest 10 on juhitaval hingamisel. Ööpäeva jooksul hospitaliseeriti 9 inimest. Haiglatest on välja kirjutatud 133 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tagajärjel Põhja-Eesti regionaalhaiglas ravil viibinud 71-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 36 inimest.