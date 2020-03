Koroonaviiruse pandeemilise leviku tõttu otsustas valitsus, et 1. maini on keelatud kõik avalikud kogunemised ning sealhulgas jäävad ära spordi- ja liikumisüritused. Nii mõnelegi sportlasele tähendab see hooaja varajast lõpetamist või tavapärasele treeningule alternatiivide otsimist.