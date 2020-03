205 inimese koroonaproov on positiivne, nakatunute arv on tõenäoliselt suurem

31. jaanuarist on Eestis tehtud 1387 COVID-19 proovi. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid. Keskmine Eesti nakatunu on praeguste andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erinevust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe.