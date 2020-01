Vanaks jäänud rõivastele tahetakse tuua uudsed konteinerid

Riidekonteinerite täitumus on suur ja nagu Tartus tehtud pildilt paistab, ei mahu asjad neisse vahel äragi.

Viljandi jäätmejaamas on kasutuks muutunud rõivaste äraandmisest kallim vaid segaolmejäätmete ja sortimata ehitusprahi äraviimine. Et tavalisse prügikasti rõivaid panna ei tohiks ning vanade rõivaste äraandmise kohti on napilt, tahavad linnavalitsus ja taaskasutusorganisatsioon Humana tuua Viljandisse uudsed rõivakonteinerid.