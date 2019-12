Jõulupuude müük algas viis korda hoogsamalt

Tellijale

„Kui varasematel aastatel on esimesel päeval müüdud kaks või kolm jõulupuud, siis eile läks neid kaubaks tublisti üle kümne,” rääkis Soosaar. Kõige paremini lähevad kaubaks kahemeetrised puud. Sellise mõõduga kuusk maksab 30–35 ja nulg 45 eurot. Suurim nõudlus on müüja kinnitusel traditsioonilise kuuse järele. „Vajadusel saab osta ka kuusejala, valikus on erinevad mudelid hinnaga 20–45 eurot.”