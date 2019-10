Ürituse turundusjuht Sigrit Vaiksaar märkis pressiteates, et see on improvisatsiooniline ja stiiliülene kitarrimängule keskenduv festival, mis toob kokku kitarrimaailma tipud ja hinnatud Eesti muusikud. Kavas on 15 kontserti ning üles astuvad muusikud üheksast riigist.