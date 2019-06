Noored kotkad tähistasid aastapäeva

Sündmusi, millest Sakala maleva poisid aasta jooksul osa on võtnud, on palju. Märkimist väärivad neist esikohad üle-eestilises spordilaagris ning võistlusel Mini-Põrgupõhja.

Ta tänas kõiki kohalolijaid: «Suur tänu noortele kotkastele, kes on oma aja panustanud ning ka edukalt osalenud võistlustel. Suur tänu teile pühendumise eest! Samuti tänan meie noortejuhte, kes on eeskujuks ning toetavad kotkaid. Peame olema heal tasemel, et õigustada lapsevanemate ees oma kalleima vara meie hoolde toomist.»