Kirikute ööl mängib pastor saksofoni, praost jagab saladusi ning esitletakse rahvalaulumissat

Sel reedel toimub järjekordne kirikute öö, mis korraldajate sõnul on Viljandimaal vägevam kui kunagi varem. Viljandi linnas on teelistele avatud Pauluse ja Jaani kirik ning baptisti koguduse kirik ja advendikoguduse hoone. Maakonnas on avatud Tarvastu ja Kõpu kirik. Sel õhtul pääseb mitmes kohas ka kirikutorni. Kolga-Jaanis on kirik valla 25. mail, mil tähistatakse Villem Reimani mälestuspäeva.