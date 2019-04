Sadam toonitas, et alati tuleb arvestada: kui õnnetus juhtub, kannab suuremat kahju rattur. «On ta siis süüdi või mitte – kannataja rollis on jalgrattur, sest autojuhil on kest ümber ja temaga ei juhtu väga midagi. Seega peaks võimalikult palju mõtlema sellele, kuidas riski maandada.»