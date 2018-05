Perenaine Piia Padar räägib, et kunagi Viljandis elades sai sealsamas muulil kala püüdmas käidud. «Mõtlesin siis, miks selline looduslikult kaunis paik on räämas. Miks küll keegi seda korda ei tee? Ühel ilusal päeval saime selle maatüki endale osta. Otsustamisel osutus kaalukeeleks asjaolu, et mu mees on kirglik kalamees.»