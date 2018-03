Teatri lavataguse maailmaga tutvub tuhat noort

Täna on Ugalas neljas koolinoorte teatripäev.

Täna koguneb üle tuhande noore teatrihuvilise Viljandisse Ugalasse, kus on neljas koolinoorte teatripäev. Ühe päeva jooksul on võimalik vaadata kuut eriilmelist ja eri vanuses lastele sobivat lavastust, samuti on kavas suur valik põnevaid töötubasid.