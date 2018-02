Laupäev valiti seepärast, et töönädala sees poleks paljud saanud kohale tulla. «Endale pole ju ka mõtet korraldada,» lausus Saarepeedi rahvamaja juhataja Ille Mirka.

Kui aastakümnetetagusest ajast on teada, et reesõiduvõistkondi oli kümneid ja kümneid, siis seekord loodeti, et kokku tuleb ehk poolsada inimest, kes selgitavad välja rändauhinna – Kõpu metsast toodud kännu ja võõramaise käbi saaja.