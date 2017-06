Lahkunut mäletatakse sõbraliku ja andekana

Holstre kooli kaheksanda ja üheksanda klassi juhataja ja raamatukoguhoidja Ene Karu sõnas, et lahkunut leinab terve kool. «Vahva tüdruk oli. Sai täiskasvanuks ehk liiga ruttu.»

Marika Kivistik, kes oli neiule kahel viimasel põhikooliaastal klassijuhataja, mäletab teda vaid hea sõnaga. «Ta oli rõõmus, tore ja andekas. Talle meeldis väga laulda ja ta tegi kaasa ansamblis,» kirjeldas Kivistik. Ta nentis, et teismeeas oli tüdrukul raskemaid aegu, aga ta sai nendest üle. «Vahepeal oli keerulisem kooli jõuda, aga põhikooli lõpetas ta siiski.»

Ka õpetajate ja kaasõpilastega sai lahkunu Kivistiku sõnul hästi läbi. «Ta ei olnud üldse kiuslik, õpetajatega suhtles kenasti.» Õpetajale jäi mulje, et mõni kaasõpilastest pani ehk pahaks, kui tüdrukul tekkis rohkem sõpru väljaspool kooli, kuid vähemalt klassijuhataja kuuldes talle keegi halvasti selle pärast ei öelnud.

«Tal ei olnud just kerge rada käia, aga ta oli äärmiselt positiivne ja tore,» lausus Kivistik.

Lahkunut tundnud inimesed tõid välja tema abivalmiduse, hea õppeedukuse ja positiivse ellusuhtumise.

«Sai ujumas käidud ja kõike tehtud, ta oli alati rõõmsameelne,» meenutas üks ohvrit tundnud inimene. Kiideti ka neiu sõbralikkust, kuid nenditi, et sedasi võis tekkida tutvusringkonda inimesi, kellest oleks võinud pigem eemale hoida.

Tapmises kahtlustatav toodi kohtumajja

Laupäeval kella 12.30 paiku leidsid juhuslikud möödujad Viljandi järve terviseraja ääres asuva puhkekoha lähedalt noore naise surnukeha. Nagu uurijad pärastlõunaks välja selgitasid, oli hukkunu 17-aastane kohalik neiu.

Juba ööl vastu pühapäeva pidasid politseinikud Lääne-Virumaal kinni 21-aastase mehe, keda noore naise tapmises kahtlustatakse. Täna kella kahe paiku päeval toodi kahtlustatav Viljandi kohtumajja. Kinnipeetu on teo ka üles tunnistanud.

Meest on alaealisena karistatud vägistamise eest. 2014. aasta juunis taotles ta tingimisi enne tähtaega vabastamist, kuid maakohus lükkas palve tagasi. Kohtumääruses seisab, et kinnipeetava selgitused ja käitumine istungil ei veennud maakohut, et kinnipeetav on talle mõistetud vangistusest teinud õiged järeldused.