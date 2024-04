End pakiautomaadis sisse seadnud närilised rikkusid e-poe tellimuse

"Esmalt arvasin, et kuller oli pakki püüdnud väiksemasse boksi suruda ja see oli pakki kahjustanud ... Kes see ikka esimese asjana mõtleb, et see on hiirte töö – kuidas nad peaksid sinna automaati pääsema?" rääkis Õmblus. "Kodus pakki uurides leidsin, et servad olid justkui näritud. Nad olid omalt poolt pakki jätnud ka "kingituse" ja siis rohkem küsimusi ei olnud," rääkis ta, viidates pakist leitud hiirepabulatele.