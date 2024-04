Kitzbergi gümnaasiumi söökla renoveerimine tuli ette võtta seepärast, et hoonetiib vajub, ja kuigi asi ei ole varisemisohtlik, on mõrad seintes ja töö tuleb ära teha vähemasti köögis. Mulgi valla eelarvereal oli selleks ette nähtud 170 000 eurot, mis on aga tublisti väiksem riigihankel kvalifitseerunud osaühingu Nool Projekt 435 000-eurosest hinnast.