Kõige rohkem on Viljandis parkimisega muret turu platsil, kus linnavalitsus on piiranud parkimisaega kahele tunnile. Peamiselt parkimise algusaja fikseerimata jätmise tõttu on seal paari kuuga määratud sadu trahve. Kui aga trahvitu trahvija töö vastu linnavalitsuses protestib, saab ta vastuse ikkagi selleltsamalt trahvijalt.

Foto: Elmo Riig