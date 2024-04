Tere Viljandi osakonna tootmisjuhi Irmeli Leinboki sõnul on tofukohukest ettevõttes arendatud peaaegu neli aastat. Kui esialgu käis see mõttetasandil, siis ühel hetkel asuti katsetama. Leinbok rõhutas, et eesmärk polnud lihtsalt taimne kohuke, vaid toode, mis ostjatele ka päriselt maitseks.