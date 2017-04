Kristiina Ehin esitleb luulekogu

Luulekogu keskendub päriskohtumiste tähenduslikkusele süveneva virtuaalsuhtluse ajastul ja selle läbivaks vormiks on dialoogid.

“Ühtäkki mõistsin, et minu elus on olnud kohtumisi inimeste, paikade, lindude ja loomade, hetkede ja iseendaga, mis on mulle tähendusrikkad, kuid ununeksid siiski ühel päeval täielikult, kui ma neid luuletusteks ei kirjutaks. Just sellest äratundmisest ongi see luulekogu alguse saanud. Lähisuhted, laste ja vanemate kontakt, vajadus emakeelse kultuuriruumi järele, sõprade otsingud ja igapäevaelu mõtestamine on selle luulekogu tähtsamad märksõnad,” kirjeldab autor raamatu sündi.

Kristiina Ehin on luuletaja ja proosakirjanik, kes õppis Tartu ülikoolis eesti filoloogiat ja on spetsialiseerunud rahvaluulele. Ta on laulnud ansamblis Sinimaniseele ja aastast 2012 ansamblis Naised Köögis.