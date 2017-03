Iga värviline mapp Jakobsoni kooli logopeedi Riina Haugase laual tähistab ühte õpilast ja neid mappe on 80. Iga laps peaks nädalas saama kaks tundi, aga et abivajajaid on nii palju, peavad mõned lapsed leppima ühe tunniga.

FOTO: Marko Saarm