Üürikortereid jagub nii õhema kui paksema rahakotiga inimestele

Nii võib õhema rahakotiga koduotsija leida varju 27-ruutmeetrisest ahiküttega korterist Kagu tänaval.

Kuulutuses seisab, et ühetoalise korteri aknad on vaatega sisehoovi ja maja küljele, tuba on avar ja kahe suure aknaga. Korteril on korralikud täispuitaknad. Köögis ootab üürilist soemüüriga puupliit ning elutoas ahi. WC-s ja duširuumis on sundventilatsioon, soojaveeboiler ja veemõõtja. Vahetatud on elektrijuhtmed ning paigaldatud uus voolumõõtja. Maja on kolmest küljest soojustatud ja uue laudisega. Trepikojas on kasutamiseks väike panipaik-külmsahver. Hoovis on kahe korteri ühiskasutuses kuuriboks. Autot saab parkida nii hoovis kui maja ees tänaval.

Pärnu maanteele rajatud värskes kortermajas võib üürida aga neljatoalise korteri, millel on pinda 51 ruutmeetri jagu. Selle eest tuleb iga kuu välja käia 380 eurot. Köök on korteris sisustatud. Kodutehnika loetelust leiab külmkapi, nõudepesumasina, mikrolaineahju, ahju ja elektripliidi. Samuti on korteris garderoobikapp ja telerilaud.