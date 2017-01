Euroopa Komisjoni esindust juhib Viljandist pärit mees

Esmaspäevast uude ametisse astuv praegune majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Keit Kasemets lõpetas toonase Viljandi 5. keskkooli 1994. aastal ning asus seejärel õppima Tartu ülikooli. 2000. aastal lõpetas ta selle magistrikraadiga politoloogias.

Kasemets juhtis pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga aastatel 2004–2006 riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaati. Aastatel 2006–2012 jätkas ta tööd riigikantseleis strateegiadirektorina, koordineerides valitsuse poliitika strateegilist planeerimist ja Euroopa poolaasta protsessi Eestis.

Aastatel 2012–2015 töötas Keit Kasemets Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riigivalitsemise ja territoriaalse arengu direktoraadis strateegia- ja reformimeeskonna juhina ning riigivalitsemise ja juhtimise parandamise toetusprogrammi (SIGMA) asejuhina.

«Euroopal seisab ees oluline aasta, vaja on tõestada, et suudetakse ühtsena edasi minna ja kodanike ootusi nii heaolu kui turvalisuse suhtes õigustada,» rääkis Kasemets reedel BNS-ile. «Sellele kaasaaitamine ja Euroopa väärtuste edendamine on motiveeriv. Lisaks muidugi Eesti euroliidu eesistumine, mis on suur väljakutse ka Euroopa Komisjoni Eesti esindusele, sest kogu Euroopa Liidu tähelepanu on Eestil ja Eestis.»

