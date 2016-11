Õhtul jätkuvad 81-aastase Maie otsingud

Politsei palub inimeste abi, et leida üles 81-aastane Maie, kes läks koeraga jalutama teisipäeval oma kodust Tusti külas ega ole seni naasnud. Eile alanud otsingud jätkuvad veel täna õhtul vaatamata pimedusele, kuna ilmaolud on rasked ja ühe öö on naine juba kadunud olnud.