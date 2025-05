​Mulgi vald ootab riigihanke tulemusi, et alustada oma tänavust suurimat teetööd, mis kätkeb Karksi külas asuvat Kivi tänavat.

Mulgi valla tänavune suurim rahasüst teedesse on kavandatud Karksi külla, kus plaanitakse pärast hanketulemuste selgumist alustada Kivi tänava rekonstrueerimist. Seda tänavat mööda sõidavad ka kohalikke suurettevõtteid teenindavad autod.

"Umbes 450 meetrit on see lõik, mis läheb asfaltbetooniga täielikult rekonstrueerimisele, aga tänav ise on pikem," rääkis plaanidest Mulgi valla teedespetsialist Rein Anton.