VALENTINE ALVRE Kuidas rõõmsalt vananeda?

​Noorus ja vanadus on aga omavahel seotud ning inimene ehitab oma vanadust sünnist saadik. Mõtte- ja eluviisist oleneb ju ka elu lõppvaatus. Enesekeskne või pelgalt isiklikku kasu taotlev elustiil võib viia lõpuks üksildase eluni. Kui ei ole olnud aega ega tahtmist tõeliseks ja kadumatuks väärtuseks, nimelt vastastikusteks inimsuheteks, siis ei loe, kui edukas, nähtav ja populaarne sa nooruses olid.

Vanaks saavad kõik ja vanadusest võib saada meeldiv elu osa. See ei pea olema kurb või igav, vaid võib olla täis uusi algusi, süvenenud suhteid ja sisemist rahu. Vale on arvata, et vanaduses tuleb rahulikult paigal püsida ja tagasi tõmbuda. Vanus ei ole takistus oma teadmiste jagamisel, uue hobiga alustamisel, lähedaste ja kogukonna aitamisel.