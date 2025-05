JUHTKIRI Kas sul keldris ruumi on?

​Kui kortermajal ei ole keldrit, siis pole suurt midagi võimalik ette võtta. Aga kui on, võiks eesoleva suve pühendada sellele, et see üle vaadata. Kas kõik maja elanikud sinna üldse mahuvad? Kas ja mida tuleks parandada ja kõpitseda? Paljude kortermajade keldrid sobivad üsna hästi varjendiks – õigemini küll varjumiskohaks, sest kelder ei ole sama hea kui varjend –, tuleb need ainult veidi ette valmistada ja alustuseks ära koristada. Tugitalasid paigaldada ja akende katmiseks mõeldud liivakotte varuda ei ole kuigi raske. Varuväljapääsude rajamine võib juba keerulisemaks ja rahakotile kulukamaks osutuda, ent kui läbi mõelda, saaks kindlasti sedagi teha. Ilmselt on vähe jubedamat saatust kui rusude alla maetuna oodata, teadmata, kas keegi tuleb appi või mitte. Kindlasti tuleb üle vaadata ventilatsioon.