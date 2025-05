Ratastoolis ärimees valmistub maasikaautomaatidega Eestit vallutama

Siim Küti sõnutsi on tema marjaautomaatides kõrgtasemeline jahutussüsteem ning need pakuvad tervislikku alternatiivi tavapärastele automaatidele, kust saab šokolaadi või krõpse. BerryMarket on spetsialiseerunud maasikate, mustikate, vaarikate, herneste ja muude aiasaaduste müügile. Tasuda saab automaadis kaardiga ning osta ööpäev läbi. Et tooted muljumata kliendini jõuaksid, siis toimetab seal omalaadne liftisüsteem, mis läheb marjadele riiuli juurde järele ja toob need sujuvalt luugini. Kõige enam müüdav toode on marjade kuningas maasikas.