Maadluskeskust kaitsma asunud spordikooli treenerid ei pea sisetrikiparki vajalikuks

Spordikooli õpetajatest ja juhtidest koosnev õppenõukogu pöördus üksmeelse avaldusega linnajuhtide poole, paludes muuta otsust, mille järgi peab maadluskeskus suve lõpus varem pangana tuntud majast spordihoone kõrval lahkuma. Linnajuhid on seni korduvalt teatanud, et otsus noortekeskuse kolimiseks maadluskeskuse ruumidesse on lõplik ja seda muutma ei hakata.