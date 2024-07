Keskkonnaamet hakkab maaomanikele otseteavitusi saatma

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles pressiteate vahendusel, et otsuse aluseks on maaomanikelt saadud tagasiside ja nende soov kohe kõikidest väärtustega seotud muudatustest infot saada.



«Omaniku otsusest oma maal midagi teha või tegemata jätta sõltub looduskaitses väga palju,» tõdes Kukk. «Selleks, et omanikud saaksid teha oma plaane teadlikumalt ja langetada loodusest hoolivaid otsuseid, anname edaspidi otseteavitusega märku, kui uus väärtus registrisse kantakse või juba olemasolevaid andmeid muudetakse.»



Märtsis saatis keskkonnaamet kirjad maaomanikele Pärnumaal asuvate metsise elupaikade muudatuse kohta. Sel ja järgmistel nädalatel saadetakse sellised e-kirjad nii metsise kui teiste II ja III kaitsekategooria liikide elupaigaandmete muudatuste kohta maaomanikele üle kogu Eesti. Seni saatis keskkonnaamet otseteavitusi vaid rangeima ehk I kaitsekategooria liigi leidude kohta.



«Teavituskirja saadame selliste kaitsealuste liikide või elupaikade kohta, mis võivad kaasa tuua looduskaitsepiiranguid,» lausus Kukk. «Paljudel juhtudel ei tähenda see suuri kitsendusi. Rusikareegel on see, et liike ei tohi tahtlikult häirida või hävitada, mõnel juhul rakenduvad näiteks ajutised piirangud kevadsuvel.»



Kirjad saadetakse rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressidele, seetõttu on oluline, et maaomanikud veenduksid, et rahvastikuregistris on olemas toimiv e-posti aadress.



Teavituskirja sisusse on lisatud viited, mille abil saab maaomanik vaadata just tema maal asuvaid elupaigapiire. Samuti on lingiga lisatud viide veebilehele, kus on olemas täpsem info tema maal leitud liigi kaitse ja ka selle kohta, milliste tingimuste ja piirangutega maaomanik peaks arvestama. Keskkonnaameti teavituskirjale on lisatud link Recommy veebikeskkonda, kus palutakse kirja saajalt tagasisidet, et pakkuda infot võimalikult selgelt ja sisukalt. Recommy on keskkonnaameti koostööpartner ja turvaline keskkond tagasiside kogumiseks.