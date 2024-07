Viljandi linnapea kultuuriakadeemias juhtunust: väga kahetsusväärne ja piinlik lugu

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov ütles, et kultuuriakadeemia on üks Viljandi olulisemaid asutusi. „See, mis juhtus, on loomulikult väga kahetsusväärne ja piinlik lugu.”

Konovalov aga ei usu, et see Viljandi linna mainet oluliselt mõjutaks või mainesse puutuks. „Kultuuriakadeemia on ikkagi tugev ja korralik asutus ning see lugu on konkreetselt seotud Juko-Mart Kõlari isiku ja tema tehtud valede otsustega,” ütles linnapea ja lisas, et ta usub, et kultuuriakadeemia ja Viljandi linn lähevad tugevalt edasi ja linna elu see kuigivõrd ei mõjuta.