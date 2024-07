Eesti Ekspress avaldas laupäeval uudise sellest, kuidas Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar ahistas endast poole nooremat naiskolleegi. Direktor andis 11. juunil endast poole nooremale naisalluvale kinnise ümbriku, sõnades, et see on kingitus ning naine võiks selle avada ainult siis, kui on üksi.