HOIATUS Baltichouse‘i loosikampaania kõrval liigub õngitsuskiri

Ettevõte pani kampaania üles reedel ja laupäeval andis Baltichouse Productioni juhataja Gert Kiilaspä teada, et Facebooki loosikampaania kohta on liikvele läinud õngitsuskiri, kus kirja saanule väidetakse, et ta oleks justkui loosi võitnud. Kirjas palutakse registreerida ja lisada andmete kontrollimiseks oma krediitkaardi andmed.

„Kirjal ei ole mingit seost meie ega ka kampaaniaga. Palume lisas oleval pildil mitte klikata ja seal antud linki mitte avada,” ütles Kiilaspä ning lisas, et kindlasti ei tohiks sisestada kuskile oma krediitkaardi andmeid ja kui keegi on seda juba teinud, siis oleks arvatavasti vaja kiiresti oma pangaga kontakteeruda. „Meie loosimine on alles 1. augustil ja mingeid vahepealseid vaheloose me ei korralda,” kinnitas ta.