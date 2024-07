Vendla töötab argipäeviti Rada Autos automaalrina. Pärast tööpäeva asub ta oma BMW kallal nokitsema ja võib seda vahel teha kuni hiliste õhtutundideni. Ta on õnnelik, et saab tegelda asjaga, mis talle päriselt meeldib, ning meeskond toetab teda. "See on kõige parem töökoht, mis mul kunagi olnud on, sest kõik on siin nii mõistvad ning abivalmid," sõnas ta.