„See on lapsepõlvetrauma!” Mulgimaal kogunesid maanteemuhud

Seekordsete suvepäevade korraldaja Margus Igga selgitas, et on tavaks saanud, et kokkutulekul autoorienteerumise võitja organiseerib järgmise aasta ürituse. Eelmisel aastal jäi aga orienteerumine vahele. "Me oleme äkki 13 aastat seal pundis olnud ja polnud veel kordagi ise korraldanud – ühel aastal küll võitsime. Nii et see aasta on meie kord."