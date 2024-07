Kohtumine tundmatuga – läbi seinte sisenevad olendid, Viljandi meditsiiniõe märgistamine ja Pinska perenaise kosmosereis

USA presidendikandidaatide esimese televäitluse eel juuni lõpus huvitas valijaid sotsiaalmeedias tehtud küsitluse järgi kõige rohkem see, kas UFO-d on olemas – kandidaat Donald Trump nimelt oli varem väitnud, et tema valduses on salajased UFO-failid. Üleloomulikel teemadel paraku ei räägitud, kui mitte kogu väitlust anomaalseks pidada.