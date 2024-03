Kui uut haiglahoonet ehitama hakati, oli see üldjoontes kõigile väga hea uudis: praegune hoone on viisakalt ja ametlikult väljendudes amortiseerunud, selle ülalpidamiskulud on suured ning ka asukoht ei ole kuigi mugav. Töökohad kesklinna, bussiaegade klapitamisest ja taksoarvetest pääsemine, ilus moodne väljanägemine, ülalpidamiskulud senistest taskukohasemad – kõik väga hea. Ainus küsimus on algusest peale olnud, kuhu kõik need töötajad ja patsiendid oma auto pargivad.